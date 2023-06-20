«Это будет ошибкой». Президент Болгарии выступил против передачи Украине снарядов 20 июня, 16:36 Президент Болгарии Румен Радев (Фото:Пресс-служба президента Болгарии)

Президент Болгарии Румен Радев считает возможное присоединение страны к проекту Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона боеприпасов «ошибкой».

Об этом во вторник, 20 июня, он сказал во время общения с журналистами, сообщает БНР.

«Представляя Болгарию в Совете ЕС, я отстаивал эту ситуацию — стало понятно, что Болгария не является частью инициативы Миллион снарядов для Украины. Если правительство примет такое решение, я думаю, что это будет ошибкой», — подчеркнул Радев.

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По его словам, война России против Украины обостряется, несет огромные риски, истощает экономики и социальные системы.

Радев также добавил, что и в Болгарии, и в Брюсселе он утверждал, что страна не должна вмешиваться, поставляя оружие Украине.

Вопрос отправки снарядов в Украину вызывает заочный спор между президентом Радевом и премьер-министром Болгарии Николаем Дэнковым, который считает, что Болгария должна уважать свои обязательства.

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В то же время 16 июня новоизбранный министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что Болгария хочет присоединиться к инициативе Европейского Союза о предоставлении Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года.

3 мая страны ЕС завершили соглашение по поставке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов и ракет до марта 2024 года.

Болгария является одной из двух стран ЕС, кроме нейтральной Ирландии, которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины.