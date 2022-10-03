Президент Болгарии против ускоренного вступления Украины в НАТО 3 октября, 19:47 Румен Радев (Фото:Пресс-служба президента Болгарии)

Президент Болгарии Румен Радев отказался присоединяться к заявлению президентов девяти государств Центрально-Восточной Европы, где осуждается аннексия украинских территорий Россией и поддерживается вступление Украины в НАТО.

Такой комментарий Радева в понедельник, 3 октября, распространила его пресс-служба, сообщает BNR.

Речь идет о распространенном в воскресенье, 2 октября, заявлении, которое подписали президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы, в котором они также призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

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«Болгария является частью декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего вступления Украины в Альянс, но эта декларация была принята в совершенно другой среде безопасности», — отмечается в заявлении болгарского президента.

«Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в рамках Североатлантического совета в полном составе и чтобы это не подвергало риску прямого втягивания стран НАТО в войну», — добавил он.

По словам Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и имплементируют «четкие параметры мирного урегулирования конфликта».

2 октября президенты девяти стран НАТО призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

Под заявлением подписались:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Йоханнис;

президент Словакии Зузана Чапутова.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.