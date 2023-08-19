«Это длительная и нелинейная серия операций». В ISW отреагировали отреагировали на резонансный материал WP об украинском контрнаступлении 19 августа, 06:23 Вооруженные силы Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

В Институте изучения войны (ISW) отреагировали на материал The Washington Post о невозможности достижения Украиной цели контрнаступления в этом году, заявив, что «преждевременно делать оценки» относительно успеха украинских контрнаступательных операций, которые пока еще продолжаются на нескольких направлениях.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

По данным аналитиков, украинское контрнаступление будет длительной и «нелинейной» серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в разном темпе.

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Там отметили, что контрнаступление ВСУ не является отдельным набором запланированных операций, а текущие контрнаступательные действия, вероятно, создают более благоприятные условия для больших значимых операций.

В ISW считают, что украинские контрнаступательные операции значительно ухудшают оборону российских войск, а общее истощение линии российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым в оперативном плане.

В отчете отмечается, что за пятницу, 18 августа, украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Роботино Запорожской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

ISW сообщает, что геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции на северо-востоке Роботино, несмотря на заявления российских источников о якобы «вытеснении» оттуда ВСУ.

Аналитики отмечают, что продвижение Украины в районе Роботино, вероятно, было тактически значимым. Такое продвижение, по мнению ISW, отражает значительное истощение российских сил, которые находятся в этом районе.

18 августа российские военкор заявляли, что украинские войска контролируют северную часть Роботино и проводили штурм в неопределенных районах к югу и юго-востоку от населенного пункта «временного отхода» из Роботино российских войск.

По данным отчета ISW, относительная скорость этого продвижения ВСУ свидетельствует о том, что районы к северу от населенного пункта могли быть сильнее заминированы, чем районы, куда сейчас пытаются продвинуться украинские силы.

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 18 августа, также показывают, что украинские силы достигли незначительных успехов к югу от Урожайного.

17 августа газета The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США сообщала, якобы контрнаступление Украины не дойдет до Мелитополя и не достигнет своей основной цели разрушить российский сухопутный мост в Крым.

Неназванные американские чиновники высказали изданию мнение, что из-за больших минных полей и возведенной оккупантами обороны ВСУ, которые продвигаются в Мелитополь из Роботино, «будут оставаться в нескольких милях от него».

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отреагировал на статью, заявив, что она является «новым вбросом» от создателей «русские возьмут Киев за 72−96 часов».

Он подчеркнул, что воспринимать анонимные ссылки на «разведку», «источники» в СМИ, «которые неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит».

По словам Копытько, ВСУ могут не достичь любых задач, если не будут иметь оружия.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Инфографика: NV

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед". Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.