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Превысил заданные характеристики. Контрбатарейный радар примут на вооружение ВСУ

Сегодня, 13:11
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Превысил заданные характеристики. Контрбатарейный радар примут на вооружение ВСУ - фото

Укроборонпром

Радар успешно прошел полевые испытания

Украинский контрбатарейный радар 1Л220УК превысил заданные тактико-технические характеристики во время полевых испытаний и будет рекомендован к принятию на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Укроборонпроме, во время испытаний был проведен эксперимент по возможности 1Л220УК работать на теоретически максимальной допустимой дальности своего действия.

В ходе эксперимента была обнаружена артиллерия и реактивные системы на дальности, которая в 1,3-2 раза больше поставленных задач в зависимости от типов снарядов.

Отмечается, что радар может находиться на большем расстоянии от фронта, охватив широкий сектор позиций противника.

"Это значительно повышает его боевую эффективность и позволяет расположить новейшей контрбатарейный радар за пределами возможного огневого поражения противником", - резюмировали в концерне.

Напомним, радар испытали 8 апреля. Он предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.

Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Теги:   ВСУ Испытания Укроборонпром

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