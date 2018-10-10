10 октября 2018, среда

Превышения допустимых норм загрязнения под Ичней нет - министр экологии

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Семерак отметил, что экологическая ситуация в эпицентре взрывов пока неизвестна

Семерак отметил, что экологическая ситуация в эпицентре взрывов пока неизвестна

Государственная экологическая инспекция не фиксирует в зоне ЧП под Ичней признаков экологического бедствия, заявил в эфире Радио НВ Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины.

"Есть определенные ограничения, конечно. Если мы говорим о территории, не зачищеной от взрывоопасных предметов, то, конечно, там ни экологи, ни другие службы не могут работать", - отметил Семерак, объяснив, что из-за этого экологи не имеют данных о ситуации в эпицентре взрывов.

Чиновник обратил внимание на то, что взрывы артиллерии вызывают загрязнения не только воздуха, но и почвы, поэтому экологическая инспекция в зоне ЧП берет пробы почвы и воды.

По его словам, справки, которые государственные экологические инспекторы направляют в Киев, свидетельствуют о том, что "на сегодняшний день нет превышения".

"Это не означает, что нет повышенных показателей по определенным загрязнениям, но, подчеркиваю еще раз, превышения допустимых норм на сегодня нет", - добавил министр.

Напомним, в облгосадминистрации Черниговской области сообщали, что 63 человека обратились за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия из-за задымления в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней.

Ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны возле Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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По состоянию на утро 10 октября на территории шестого арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.

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