Претенденты на пост главы новой Украинской церкви. Каковы их шансы

Политолог Станислав Белковский в эфире российской радиостанции Эхо Москвы заявил, что за новую церковную должность главы новой Украинской церкви также могут бороться митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Все вышеупомянутые также возглавляют епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Митрополит Симеон

Имя митрополита Симеона вспоминают на ряду с хорошими отношениями с властью и его проукраинской гражданской позицией, отметил секретарь винницкой епархии УПЦ МП протидякон Владислав Демченко. Однако, он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возможности выдвижения кандидатуры митрополита.

Митрополит Макарий заявил, что не претендует на должность

Представители Переяслав-Хмельницкой и Черкасской епархии пока отказались комментировать информацию о возможности выдвижения кандидатур своих предстоятелей.

Накануне Соглашение о создании независимой православной церкви в Украине подписали президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей. Порошенко заявил, что официальный Киев будет делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви, а Варфоломей убежден, что решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине. Текст Соглашения пока не разглашается.

Филарет и Макарий

Действующие руководители церквей Филарет и Макарий якобы не смогут участвовать в выборах главы новой Украинской церкви, заявил управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний. Он утверждает, что на эту тему существует письмо от вселенского патриархата в Украинской православной церкви Киевского патриархата и автокефальной церкви.

"Есть письмо с Фанара, адресованное в Киевский патрирхат автокефальной церкви, согласно которому в выборах не могут участвовать ни Филарет, ни Макарий. Судьбу этого собора должен решить Фанар. Из-за этого им нужно убедить Фанар такой подход отменить", - сказал Антоний.

Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря назвал такое заявление "очередным московским информационным обманом". По его словам, никакого запрета на участие Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с любой стороны нет и не может быть.

Для митрополита Макария не имеет особого значения, предоставят ему возможность участвовать в выборах на пост главы церкви. Он заявил, что не претендует на эту должность. В то же время Макарий отказался комментировать, имеет ли он какую-то информацию относительно возможного письма, о котором говорят московские церковные иерархи.

Онуфрий

Директор Центра религиозной безопасности, религиовед Дмитрий Горевой объяснил, что представитель одной из региональных епархий может стать компромиссной фигурой на пост главы новой церкви. Одним из условий для этого - отказ Филарета участвовать в выборах и невмешательство Онуфрия, считает Горевой.

"Московская патриархия рассчитана на то, что если будут какие-то тектонические изломы православия, чтобы Онуфрий не имел никаких амбиций и послушно выполнял волю руководства. Онуфрий подходит на эту роль. Касаемо Филарета, у него есть политические амбиции. Он считает, что если бы не он, то не было бы автокефалии. Вопрос в том, какую информацию ему доносит его ближайшее окружение", - отметил Горевой.

Ранее представитель Вселенского патриархата Иов отметил, что после создания новая церковь должна называться Православная церковь в Украине.