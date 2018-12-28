"Преступник убегает!". В отделении полиции Харькова следователь сбежал от журналиста - видео Сегодня, 10:35 788 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Владимира Тимофейчука/Facebook Другие полицейские сделали вид, будто ничего не видели

Начальник следствия Шевченковского отделения Нацполиции Харькова Артем Заворин сбежал от журналиста Владимира Тимофейчука, пытавшегося задать ему несколько вопросов.

Об этом рассказал сам корреспондент, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, как журналист просит Заворина представиться, однако вместо этого полицейский начальник начинает от него убегать по коридорам отделения, пока не скрывается в одном из помещений.

При этом еще один правоохранитель, мимо которого пробежал следователь, сделал вид, что якобы ничего не видел и вообще не понимает, что происходит.

По мнению журналиста, причиной столь странного поведения Заворина может быть его декларация, на вопросы о которой он, вероятно, не желал отвечать.