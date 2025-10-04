Дистанционные «обряды». В Харькове разоблачили фейковых ясновидящих, которые выманили у украинцев почти 6 млн грн
В Харькове разоблачили преступную группу, которая обманывала граждан через телеэфиры с «ясновидящими» (Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram)
В Харькове разоблачили преступную группу, которая обманывала граждан через телеэфиры с «ясновидящими». В общей сложности злоумышленникам удалось завладеть около 6 млн грн.
Об этом в субботу, 4 октября, сообщил Офис генпрокурора в Telegram.
Правоохранители сообщили о подозрении безработному харьковчанину, который создал преступную группу для выманивания денег у доверчивых граждан.
По данным следствия, он привлек еще трех жителей города — двух мужчин и женщину. Под вымышленными именами они выдавали себя за «ясновидящих» и через популярную телепередачу предлагали дистанционные «обряды».
Мошенники убеждали зрителей перечислять средства на подконтрольные счета якобы за «лечение тяжелых болезней», «снятие порчи» и «исцеление».
Жертвами схемы стали жители разных регионов Украины, среди которых были тяжелобольные и их родственники. Общая сумма нанесенного ущерба достигла почти 6 млн грн, утверждают в Офисе генпрокурора. Полученные деньги участники группы снимали с банковских карточек и делили между собой.