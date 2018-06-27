Преступная группа пыталась отомстить полицейскому, подорвав его в автомобиле - Князев

В Житомирской области организованная преступная группа установила в автомобиле сотрудника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, чтобы отомстить ему за преследование ее участников.

Как рассказали в Национально полиции, бандиты занимались разбойными нападениями.

"Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями", - говорится в сообщении.

В мае 2018 часть банды была задержана во время очередного разбоя, после чего в адрес полицейских начали поступать угрозы от преступников, оставшихся на свободе.

"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", - рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, полицейский обнаружил взрывное устройство, что и спасло его жизнь.

В итоге личности злоумышленников, заминировавших машину, были установлены.

"На сегодня задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. Что касается других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в РФ и другие страны", - добавил Князев.

Ранее сообщалось, что в Измаиле взорвался автомобиль сотрудника полиции.