В Киевской области обнаружили 10 массовых захоронений — глава Нацполиции области 24 мая, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области, по данным на 24 мая, обнаружили 10 массовых захоронений, сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Война России против Украины — главные события 24 мая

«К сожалению, это число не окончательное. На территории Киевской области мы нашли пока что более 10 массовых захоронений граждан. Большинство из них, восемь, находились в Бучанском районе. Самые масштабные были именно здесь, в Буче, где, соответственно, были 40 и 57 тел погибших», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Небытов добавил, что уже были найдены и осмотрены 418 тел жертв оккупантов только в Буче.

«Большинство из них — это люди погибшие от стрелкового оружия. Подчеркиваю, не от взрывоопасных предметов, не от завалов, а именно людей расстреливали», — добавил он.

21 мая сообщалось, что полицейские в Киевской области обнаружили и осмотрели 1290 тел людей, погибших во время боев в области. Продолжается расследование военных преступлений российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.