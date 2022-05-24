В Киевской области обнаружили 10 массовых захоронений — глава Нацполиции области

24 мая, 18:57
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Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области, по данным на 24 мая, обнаружили 10 массовых захоронений, сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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«К сожалению, это число не окончательное. На территории Киевской области мы нашли пока что более 10 массовых захоронений граждан. Большинство из них, восемь, находились в Бучанском районе. Самые масштабные были именно здесь, в Буче, где, соответственно, были 40 и 57 тел погибших», — сказал он в эфире телемарафона.

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Небытов добавил, что уже были найдены и осмотрены 418 тел жертв оккупантов только в Буче.

«Большинство из них — это люди погибшие от стрелкового оружия. Подчеркиваю, не от взрывоопасных предметов, не от завалов, а именно людей расстреливали», — добавил он.

21 мая сообщалось, что полицейские в Киевской области обнаружили и осмотрели 1290 тел людей, погибших во время боев в области. Продолжается расследование военных преступлений российских оккупантов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киевская область Захоронения Война в Украине Нацполиция

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