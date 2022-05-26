Обстреливали населенные пункты из Градов. Суд в Украине огласит приговор двум российским оккупантам 31 мая, им грозит до 12 лет тюрьмы 26 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Один из оккупантов наводчик Града, а другой — водитель боевой машины (Фото:Суспільне)

31 мая суд Полтавской области огласит приговор двум российским оккупантам Александру Бобыкину и Александру Иванову, которых обвиняют в обстрелах гражданской инфраструктуры в Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 26 мая

В четверг, 26 мая, суд продолжил слушание их дела, прокуратура просит для них 12 лет лишения свободы, пишет Интерфакс-Украина.

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По словам стороны обвинения, 24 февраля российские военнослужащие вели артобстрел с территории Белгородской области РФ по Харьковской области. Снаряды попали в жилые дома в поселке Казачья Лопань и в ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное под Дергачами, гражданские объекты в результате обстрела были разрушены.

После этого военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрелы региона. После разгрома российской военной колонны ВСУ Бобыкин и Иванов были взяты в плен на территории Харьковской области.

Адвокаты обвиняемых просили суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить наказание меньше восьми лет лишения свободы. Они пояснили это тем, что их подзащитные не принимали решений, а лишь выполняли приказы.

Бобыкин в своем последнем слове повторил слова раскаяния.

«Верю, что война закончится и наступит мир, которого мы все ждем», — сказал он.

Иванов отказался от последнего слова.

Суд завершил стадию дебатов и удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Рассмотрение дела против российских оккупантов, которых обвиняют в нарушениях законов и обычаев войны в Украине, началось 19 мая. Бобыкин — солдат, водитель боевой машины Град, а Иванов ефрейтор, наводчик Града. Оба в ходе допросов признали свою вину.

23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военнослужащему, виновному в военном преступлении на украинской земле.

23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военнослужащему, виновному в военном преступлении на украинской земле.

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, признанного виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он еще имеет право на апелляцию.

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