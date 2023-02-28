Еще один российский оккупант, изнасиловавший женщину в Киевской области, получил подозрение 28 февраля, 23:56 Оккупант, изнасиловавший женщину во время временного захвата Киевской области (Фото:Нацполиция)

Российский военный — старший сержант, заместитель командира боевой машины 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — получил подозрение в нарушении обычаев и законов войны. Во время оккупации Киевской области он изнасиловал женщину.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, оккупанты разместили боевую технику на территории Бучанской городской территориальной громады и разграбили имущество местных. Также российские военные угрожали гражданским физической расправой, контролировали их перемещение и проводили рейды по домам.

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Во время одного из таких рейдов оккупанты вошли в дом, где жили женщина, ее пожилая мать и малолетняя дочь. Вооруженные военные приказали женщине выйти с ними в гараж, а если она откажется, то угрожали изнасиловать дочь.

Полицейские установили, что в гараже старший сержант, родом из Бурятии, изнасиловал женщину. А другие военные оставались на улице, чтобы помешать возможному сопротивлению родных и соседей.

Через несколько дней оккупант вернулся к потерпевшей и снова изнасиловал ее. Следователи идентифицировали военного и собрали доказательства его причастности к преступлению.

Фигуранту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК). За это ему грозит до 12 лет тюрьмы. Также полицейские идентифицировали еще троих военных, которые совершали сексуальное насилие в отношении потерпевшей.

По состоянию на январь 2023 года правоохранители зафиксировали 155 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом. Больше всего — в Херсонской и Киевской областях.