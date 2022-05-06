Военные преступления. 17 стран открыли свои собственные расследования — Венедиктова

6 мая, 21:41
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Российские оккупанты в Украине (Фото:Stringer/Reuters)

Российские оккупанты в Украине (Фото:Stringer/Reuters)

Расследование военных преступлений, совершенных во время войны России против Украины, расследуют 17 стран, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Генпрокурор в эфире телемарафона подчеркнула, что с первых дней войны она находится в теснейшем сотрудничестве с генпрокурорами многих стран, и они создавали единый юридический фронт.

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«Такое тесное сотрудничество нам помогло в том, что в настоящее время 17 стран открыли свои собственные расследования по ситуации в Украине», — сказала Венедиктова.

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Она добавила, что каждая страна находила свою причину для открытия расследования, которые есть в их законодательстве. Генпрокурор также заверила, что у Украины есть существенная поддержка в прокурорском международном сообществе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине Военные преступления РФ Ирина Венедиктова

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