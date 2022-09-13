Как Буча и Гостомель в апреле. Освобожденные на востоке города и села разоблачают преступления РФ: пытки, убийства в затылок и похищения 13 сентября, 14:40 Сюжет Уничтоженная церковь в селе Богородичное (Донецкая область). В этом населенном пункте было обнаружено несколько тел убитых местных жителей (Фото:Алексей Кашпоровский / Facebook)

Освобождение около 6 тыс. км украинских территорий за первые недели сентября — в частности, вытеснение войск РФ из Харьковской области — открыло миру новые многочисленные преступления, которые армия России совершала и совершает в оккупированных регионах Украины.

Из освобожденных сел и городов Харьковской и Донецкой областей ежедневно появляются новые свидетельства о пытках, убийствах, похищениях и издевательствах, которым российские оккупанты подвергали местных жителей. Такие факты еще раз подтверждают, что действия армии РФ в Буче и других населенных пунктах Киевской, Сумской, Черниговской областей не являлись случайным проявлением жестокости россиян — войска РФ действуют так везде, где захватывают украинские земли.

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НВ собрал главные факты о военных преступлениях оккупантов в Харьковской и Донецкой областях, которые стали известны к этому часу.

Сжигали документы и прятали тела: как полиция выявляет преступления армии РФ в Харьковской области

13 сентября первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подтвердил, что на деоккупированных территориях Харьковской области уже в полном объеме работают полицейские, специалисты ГСЧС Украины, нацгвардейцы и пограничники.

По его словам, только силы Нацполиции уже зафиксировали в освобожденных населенных пунктах около 40 военных преступлений РФ.

«Оккупанты были на этих территориях довольно продолжительное время и обычно они делали все для того, чтобы скрыть следы своих преступлений. Речь идет о сожжении документации, сокрытии тел, ряде других вещей, которые исследуют следователи полиции совместно со взрывотехниками», — пояснил Енин.

Аналогичную информацию 12 сентября сообщил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник. Он привел оценки, согласно которым только в Изюме во время российской оккупации погибли не менее 1000 мирных жителей.

«Как и в других временно оккупированных городах, российские оккупанты совершали военные преступления и пытались их скрыть… По меньшей мере 1 тысяча местных жителей погибли в результате военных действий. Но, к сожалению, мы считаем, что еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. Российские оккупанты еще в марте разрушили все учреждения здравоохранения в Изюме. Доступ к лекарствам был ограничен, российские оккупанты разграбили и размародерили все аптеки», — сказал Стрельник.

Российские военные совершали и целенаправленные убийства. Среди примеров таких преступлений, уже выявленных украинскими полицейскими:

Село Зализничное в Чугуевском районе: тела мирных жителей со следами

После деоккупации села Зализничное (Чкаловская территориальная община Чугуевского района) местные жители обратились к украинским правоохранителям и сообщили, что российские военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября полицейские обнаружили четыре тела, на всех них зафиксированы следы пыток. Трое украинцев, которых пытали захватчики, были похоронены на территории домовладений, еще одно тело закопан на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села Зализничное.

Поселок Граково Чугуевского района: двое убитых в затылок жителей

После освобождения поселка Граково 7 сентября один из его жителей обратился в полицию. Он рассказал, что российские оккупанты заставили его закопать тела двух убитых мужчин. 9 сентября правоохранители обнаружили возле территории частного домовладения, на которое указал мужчина, два тела с огнестрельными ранениями на затылке и со следами пыток.

По предварительной информации, мужчин убили русские солдаты в марте во время оккупации села.

Журналисты DW рассказали в своем репортаже об этом случае в селе Граково. Они пообщались, с Сергеем Луцаем — местным жителем, указавшим Нацполиции на место захоронения. Луцай рассказал, что однажды в период оккупации к нему пришли военные и угрожая оружием приказали пройти за ними. По его словам, это были пророссийские боевики.

«Пришли сюда — здесь два человека. Уже мертвые. Двое молодых мужчин», — рассказал Луцай, которому приказали похоронить погибших вместе с еще одним местным мужчиной.

В настоящее время правоохранители проводят эксгумацию тел убитых. Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что на телах мужчин обнаружены не только огнестрельные ранения, но и следы пыток: их уши отрезаны. В поселке обнаружили еще два места захоронения жителей.

По фактам таких преступлениям украинские следователи уже открывают уголовные дела, чаще всего — о нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



«Приносили снимки пленных после пыток и говорили: это ваш»: что рассказывают волонтеры и местные жители

Еще больше свидетельств о том, что пришлось пережить жителям освобожденных поселков Харьковской и Донецкой областей за месяцы оккупации, сейчас поступает от волонтеров и журналистов, которые первыми общаются с местными людьми.

Журналист Алексей Кашпоровский рассказал о зверствах россиян в селе Богородичное (Краматорский район Донецкой области), которое освободили десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

«В самом селе, за которое шли ожесточенные бои, ребята нашли тела наших бойцов — без голов и без обуви. И полдесятка тел убитых мирных жителей», — пишет Кашпоровский.

По его словам, местных здесь осталось жить только двое — 60-летний Николай и его мать, 93-летняя Нина Ильинична. Ее старшего сына Василия, брата Николая, оккупанты тоже убили — вместе с женой.

Николай похоронил обоих на горе за хатой. Его рассказ Кашпоровский далее передает так: «Я шалапут, а он был умен, два высших образования имел!» — рассказывает о брате Николае. И тут же зовет куда-то в сторону развалин: «Пойдем, я тебе гранаты дам, я снял!». «Вы что, растяжки сами снимаете?», — удивляюсь беспечности мужчины. «Так я их и ставил, на этих пид***сов! Они моего брата убили» — с надрывом говорит Николай. — Я патриот, понимаешь? Здесь моя земля, здесь! А эти пид***сы пришли, и брата застрелили… Если бы не мама лежачая, я бы сам к ним с гранатой…".

Его мать рассказала, что оккупанты также забрали у семьи почти всю домашнюю птицу.

В деоккупированной Балаклее после освобождения нашли вероятное место пыток украинцев: подвал со стяжками для рук и следами крови, пропагандистсикими методичками об украинских «нацистах» и камерами, в которых содержали людей.

Многие страшные и пронзительные истории собрали волонтер Тата Кеплер и медик Наталья Лелюх, которые сейчас оказывают медицинскую и гуманитарную помощь на деоккупированных территориях Харьковской области.

«Деоккупированные села — как апрель в Киевской области: пронизывающий холодом ужас, смятение и ярость», — обобщает Тата Кеплер, добавляя рассказы о том, как жителям этих населенных пунктов пришлось прожить «полгода страха, психологического давления и запугиваний», а еще — пыток и убийств.

«Когда ты рядом и выдыхают, они начинают говорить: пленные, пытки, работать за еду. Кого-то просто запугивали подвалами. На улицах в пустых домах поселялись военные, и тогда говорить можно было только шепотом. Многие просто не выходили из домов, сажали огороды и ели то, что земля принесет. У одного мужчины забрали сына в плен, он не знает, где он и что с ним. Все, что он мог сказать: «Мне стыдно. мне стыдно. мне стыдно», — рассказывает волонтер.

По ее словам, выехать из таких оккупированных городков и поселков можно было только в Россию «или до границы с Эстонией за $500 долларов — и неизвестно, выпустят ли, а откуда было брать деньги, если все забрали».

" Пожилые люди не получали пенсию, некоторым выдали по 10.000 рублей. В основном всех сгоняли где-то работать за еду. Люди исчезали целыми домами, бежать лесом было опасно, потому что заминировано, по трассе — потому что блокпосты. Лекарства были сначала из разграбленных аптек, а потом из «Сделано в России», — перечисляет Кеплер ужасы оккупации.

Она отдельно подчеркивает, что у людей также не было никакой информации о событиях в Украине. «Риторика была такой же, как в Мариуполе: Киев пал, вы предатели для Украины, если ВСУ зайдут, вас всех убьют, — пишет Тата Кеплер. — Коллаборанты целыми списками сдавали семьи украинских военных, приносили снимки пленных после пыток и говорили — это ваш».

Кроме того, Тата Кеплер и Наталья Лелюх зафиксировали нередкие случаи, когда в городах и в маленьких поселках кафиры оставляли без медикаментов и какого-либо бытового обеспечения местных жителей, в том числе пожилых людей с хроническими болезнями.

«Трофические язвы, осколочные, послеинсультные. Люди без ног, с доморощенными переломами, которые лечились тряпочкой… Асциты и дерматиты», — перечисляет медик Лелюх подобные случаи, когда пациенты остались без помощи из-за оккупационного режима.

«У всех в нашей команде жесткие флешбеки с апреля. Так выглядел Гостомель и села вокруг, — поделилась Кеплер первыми впечатлениями от работы в освобожденной Балаклее. — Света нет. Лекарств нет. Я впервые раздала все успокаивающее и „сердечное“ в ноль. В больнице есть два врача-терапевта, есть несколько раненых гражданских, но нет света, воды и сквозняков из разбитых окон. […] Люди разговаривают на украинском. Плачут. Лекарств не было полгода. Были „русские“ врачи, которые проверяли на благонадежность, прежде чем дать таблеточки».



В другом посте волонтер рассказала случай о том, как мужчину «держали в подвале 32 дня, избивали и пытали», а его друга «замучили, повесили на батарее». «Нам запретили открывать гробы, когда мы его хоронили. Его звали Шелихань Максим», — цитирует этот рассказ Кеплер, передавая просьбу мужчины рассказать миру о его друге, погибшем от рук оккупантов.

В Изюме, где после оккупации разрушены почти 80% инфраструктуры, российские оккупанты «держали людей в заложниках, не давали эвакуироваться, проводили так называемые зачистки», рассказал Максим Стрельник, депутат городского совета.

«Искали представителей и ветеранов АТО/ООС, военнослужащих терробороны, предпринимателей, общественных активистов и членов их семей. И к сожалению, если их находили, то сразу „арестовывали.“ Судьбу этих людей, которые были незаконно задержаны и к ним применялись пытки, мы еще не знаем», — сказал депутат.

А журналисты CNN в своем репортаже из Зализничного Харьковской области приводят рассказ Марии Григоровой, которой еще в феврале 2022 пришлось хоронить своего соседа и его друга, убитого россиянами.

«Я заметила, что дверь была приоткрыта несколько дней, — рассказала женщина. — А когда я стала проверять, живы они или ранены, они уже были холодными, а потом заметила два [пулевых] отверстия на лбу Константина».

Жители Зализничного описали иностранным журналистам оккупацию как «ужасную», и хотя после освобождения ощущения нормальной жизни вернулось к ним, «страх перед возвращением российских войск все еще витает в воздухе», отмечает CNN. Сергей Болвинов, начальник следственного управления полиции Харьковской области, рассказал, что они фиксируют очевидные военные преступления РФ «почти в каждом селе».

«Никогда не знаешь, о чем думают россияне, — отметил в разговоре с журналистами 66-летний Александр Вербицкий, житель освобожденного Купянска. — Я старался никогда не разговаривать с ними, потому что знал, что они могут меня ударить. Когда они проходили мимо, я просто отворачивался».

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