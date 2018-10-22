Преступления на оккупированных территориях. Почему украинские правоохранители должны проводить собственное расследование

Украинские правоохранительные органы не расследуют убийство главаря боевиков Александра Захарченко, заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По ее словам, накануне Геращенко вместе с коллегой Марией Ионовой получили ответ от Министерства внутренних дел об отсутствии соответствующего уголовного производства по этому факту. Так же было заведено уголовное дело в отношении следователя комитета России, который проводит следственные действия на территории Донецка, поскольку это оккупированная территория, добавила она.

Доступ украинских правоохранителей

Украинская сторона также должна апеллировать к международным экспертам с требованием доступа правоохранительных органов Украины к местам преступлений на Донбассе и в оккупированном Крыму для проведения своих следственных действий. При условии, что там не будет Следственного комитета России, добавила Ирина Геращенко.

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31 августа главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Тогда также погиб его охранник, еще 9 человек пострадали.

Дело об убийстве Захарченко

Делом об убийстве Захарченко должна заниматься Служба безопасности Украины по факту совершения террористического акта. Это также подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Расследование можно будет объединить с материалами международных уголовных производств

Несмотря на то, что Захарченко и другие его соратники, возможно, имели паспорта России и так называемой "ДНР", они прежде всего являются гражданами Украины, отметил бывший прокурор одного из районов в Луганской области, а ныне журналист Сергей Иванов.

По его словам, сейчас Украина не может повлиять на процессы расследования, поскольку нет доступа к территориям, однако это стратегически хороший ход.

Международные расследования

Поскольку Украина считает эти территории временно оккупированными, правоохранительные органы должны расследовать по возможности, говорит Сергей Иванов. По его словам, такие дела, как массовые убийства, преступления против человечности должны храниться в архивах до тех пор, пока они не понадобятся, например, для объединения их с материалами международных уголовных производств.

В самопровозглашенной "ДНР" российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украины. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.