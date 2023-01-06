Пресс-служба Кауфмана заявила о безосновательности обвинений детективов НАБУ в отношении бизнесмена 6 января, 15:52 Одесский бизнесмен Борис Кауфман (Фото:ЦПК \ Telegram)

Пресс-служба бизнесмена Бориса Кауфмана заявила о безосновательности обвинений детективов Национального антикоррупционного бюро в отношении бизнесмена.

«Уведомление о подозрении Бориса Кауфмана об участии в преступной организации не основывается ни на юридически доказанных фактах, ни на законе. Публичные утверждения о вероятных преступлениях, которые совершает сторона обвинения недопустимы, нарушают ключевые принципы украинского и международного права, в том числе презумпцию невиновности человека. Никаких фактов, указывающих на вину Б. Кауфмана, сейчас нет и не может быть. Что касается более детального разъяснения, то мы его сможем дать, как только ознакомимся со всеми материалами следствия», — заявили NV в пресс-службе.

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5 декабря НАБУ и САП сообщили, что разоблачили в Одессе новую преступную организацию. По информации следствия, ее руководителями были Борис Кауфман и его партнер Александр Борухович (бывшая фамилия — Грановский), и она ежемесячно накапливала доход в среднем по 12 млн грн.

НАБУ и САП утверждают, что участники организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.



Действия предполагаемых организаторов схемы квалифицировали по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу (по данным ЦПК, речь идет о Константине Ефремове) инкриминируют ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.



8 декабря Кауфман вышел под залог в 129 млн грн. Борухович был отправлен под стражу с залогом в 124 млн грн, Ефремов — с залогом 19,8 млн грн.

Комментируя это дело в интервью NV детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов заявил, что эта преступная организация очень похожа на предыдущую, активно действовавшую по такой же схеме в 2016—2019 годах, в организации которой подозревают Владимира Галантерника.

«На самом деле вот эта новая преступная организация состоит на 80% из тех же людей, которые входили в состав первой», — отметил, в частности, Гюльмагомедов.

