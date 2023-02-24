Переговоры с Путиным, отношения с КНР, самый страшный день войны. О чем говорил Зеленский на большой пресс-конференции — ключевые заявления 24 февраля, 22:01 Сюжет Зеленский два с половиной часа отвечал на вопросы представителей медиа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский общался с украинскими и иностранными медиа по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения России. Собрали главные тезисы его выступления.



Пресс-конференция длилась два с половиной часа. Зеленский успел ответить почти на 40 вопросов.

Заранее не раскрывалось ни время, ни место проведения мероприятия — их назвали только аккредитованным журналистам.

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О России

«Что будет с Россией? Мне без разницы. Честно. У них свое государство. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны», — заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе РФ после ее поражения. По его мнению, чем больше санкций и чем сильнее изоляция агрессора, тем быстрее там задумаются над судьбой собственного народа.

Такие разговоры Зеленский считает положительными, потому что это сигнал, что большинство стран Европы и мира верят в победу Украины.

Переговоры Украины и России сейчас невозможны, подчеркнул президент. Он вспомнил, как до вторжения просил зарубежных лидеров, например, президента Турции Реджепа Эрдогана наладить переговорный процесс с РФ. «Он не смог тогда этого сделать. Сейчас считает, что может. Но мы уже не можем. Там (в Москве — ред.) не тот человек, не с кем говорить», — заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что успех Украины в предполагаемых переговорах гарантируют только победы на поле боя, а диктатору Владимиру Путину придется ответить за преступления. «Лидер государства — не ребенок, который что-то сломал, и можно его простить. Наступает тот возраст, когда нужно отвечать. Перед законом, перед трибуналом. Такое количество убитых — это трагедия», — сказал лидер Украинского государства.

Он несколько раз заметил, что Россия остается опасной и может вторгнуться в другое государство, потому что "Путину нужно показывать успех и победы", а с Украиной это не получилось. Самая большая угроза, по мнению Зеленского, нависла над Молдовой и странами Балтии.

О Китае

Выдвинутые сегодня предложения Пекина о прекращении войны — это не мирный план, а «мысли по поводу», однако сам факт того, что Китай говорит об Украине, является позитивом, считает Зеленский. «Какие-то пункты мне понятны. Есть мысли, с которыми я не согласен, и, похоже, весь мир тоже. Но это уже кое-что. Те пункты, где, так или иначе, речь идет об уважении к международному праву, территориальной целостности, безопасности, мы можем в хорошем смысле использовать и поработать с Китаем», — отметил президент.

Он выразил желание встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином: «Думаю, это будет на пользу нашим странам и безопасности в мире».

О Латинской Америке

Украина за 30 лет независимости уделяла недостаточное внимание развитию отношений с Глобальным югом, в частности, с американскими государствами, признал Владимир Зеленский. Южная и Центральная Америка должны быть приоритетным регионом, в сотрудничестве с которым Киев экономически заинтересован, повторял президент, отвечая на вопросы репортеров из Мексики, Бразилии и Аргентины.

Следует исправлять ситуацию, когда не везде в этом регионе Украина была представлена на уровне посольств, подчеркнул он.

«Я хотел бы провести саммит Украина — Латинская Америка. Непросто выезжать за пределы Украины, но я бы поехал на эту встречу, корона не упадет. Готов работать 24/7. Смог бы донести их до общества, их медиа [позицию Украины]. Нам нужна тотальная поддержка мира», — сказал Зеленский.

То же самое, по его словам, касается африканских стран.

Все континенты должны быть вовлечены в подготовку саммита по Формуле мира, которую предлагает Украина, отметил президент.

Об оружии

Ключевым фактором увеличения поставок современного оружия стали успехи ВСУ по деоккупации территорий осенью прошлого года, сказал Зеленский. После этого Запад принял решение об отправке комплексов Patriot.

Следующий шаг — усиление защиты неба с помощью авиации. «Дыма без огня не бывает», — прокомментировал президент договоренности об обучении украинских пилотов в Великобритании и Польше, добавив, что еще три страны готовы начать тренировки на F-16.

Также Украина нуждается в дальнобойном оружии для защиты гражданского населения, подчеркнул Зеленский. «Есть представление у некоторых, что оно нам нужно для ударов по Российской Федерации. Распространяют в том числе на Западе такие опасения… Так вот, говорю публично — мы работаем, чтобы все люди поняли. Россия поставила свое оружие на нашей территории, которая временно оккупирована, чтобы убивать гражданское население. Нам нужно поражать эти цели», — заявил он.

Такая ситуация сложилась на левобережье Херсона, куда не достают украинские снаряды, пояснил президент.

Одной строкой

Также Зеленский рассказал, что:

многие международные институты не выдержали испытания российской агрессией;

после войны будет больше сказано о поддержке со стороны Японии и Италии;

при нем Украина борется и получает натовское оружие, а при предшественнике Петре Порошенко подписывала «предательские Минские соглашения»;

самый страшный для него день войны — тот, когда стала известна правда о преступлениях оккупантов в Буче;

самый счастливый день — впереди, это день победы;

его дети живут в Украине.