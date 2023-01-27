Пресс-офицера ГНСУ после фотографий роскошного отдыха перевели в житомирский отряд

27 января, 01:51
Поделиться:
Иванна Плантовская, очевидно, встречала Новый год в Париже (Фото:Фото из соцсетей Плантовской)

Иванна Плантовская, очевидно, встречала Новый год в Париже (Фото:Фото из соцсетей Плантовской)

Пресс-офицера ГНСУ Иванну Плантовскую, которая выкладывала в соцсетях богатый отдых за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд на должность не связанную с коммуникацией, об этом сообщили проинформированные собеседники УП.

Источник среди пограничников сообщил УП, что Плантовскую перевели на должность «не связанную с коммуникационными направлениями».

Плантовская — пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы попала в скандал, выложив в соцсети свои фото из Парижа, где встречала Новый год.

Видео дня

Читайте также:
Поведение Тищенко неприемлемо, поэтому в Слуге народа отреагировали на скандал быстро — Арахамия

Кроме Франции, в соцсетях спикер кичился фотографиями из разных курортов.

Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГНСУ пограничница не смогла бы так часто позволять отдых такого уровня.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Коррупция Житомир ГНС ГПС Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X