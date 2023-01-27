Пресс-офицера ГНСУ после фотографий роскошного отдыха перевели в житомирский отряд 27 января, 01:51 Иванна Плантовская, очевидно, встречала Новый год в Париже (Фото:Фото из соцсетей Плантовской)

Пресс-офицера ГНСУ Иванну Плантовскую, которая выкладывала в соцсетях богатый отдых за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд на должность не связанную с коммуникацией, об этом сообщили проинформированные собеседники УП.

Источник среди пограничников сообщил УП, что Плантовскую перевели на должность «не связанную с коммуникационными направлениями».



Плантовская — пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы попала в скандал, выложив в соцсети свои фото из Парижа, где встречала Новый год.

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Кроме Франции, в соцсетях спикер кичился фотографиями из разных курортов.

Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГНСУ пограничница не смогла бы так часто позволять отдых такого уровня.