Россияне в Крыму проводят чистку коренного населения — ЦНС

5 июля, 15:30
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Крымскотатарский флаг (Фото:Крымскотатарский Ресурсный Центр via Facebook)

Крымскотатарский флаг (Фото:Крымскотатарский Ресурсный Центр via Facebook)

Российские власти во временно оккупированном Крыму пытаются очистить Крым от коренного населения, проводя незаконную политику изменения этнонационального состава населения насильственными методами.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления в Facebook.

По данным ЦНС, такие чистки осуществляются за счет «замещения» — депортации коренного населения Крыма на территорию России и заселения полуострова гражданскими из РФ.

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Как сообщает подполье, в 2023 году тенденция увеличения доли русского населения в Крыму значительно возросла.

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С начала временной оккупации Крыма в 2014 году россияне преследуют крымских татар на территории полуострова.

РФ по состоянию на 26 февраля незаконно удерживала 116 представителей этого коренного народа Украины. В частности, среди пленников Кремля правозащитник Абдурешит Джеппаров, Ление Умерова и политик Нариман Джелял. Также крымских татар преследуют по делу Хизб ут-Тахрир, осужденных обвиняют в «терроризме».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Крым Крымские татары Репрессии Временно оккупированные территории

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