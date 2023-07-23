Архиепископ УПЦ МП в обращении к главе РПЦ заявил, что в собор в Одессе прилетела ракета, которую тот «благословил» 23 июля, 17:09 Разрушения в Спасо-Преображенском соборе в Одессе (Фото:REUTERS/Нина Ляшонок)

В воскресенье, 23 июля, архиепископ Арцизский Виктор обратился к предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу и всем членам Священного Синода РПЦ после ночной ракетной атаки на Одессу, где произошло попадание в Спасо-Преображенский собор.

Официальное обращение викария Одесской епархии, архиепископа Арцизского Виктора опубликовал протоиерей УПЦ МП Александр Клименко в Telegram.

«Прошу обратить внимание, что на Соборе Украинской Православной Церкви от 27.05.2022 г. было принято решение, что мы во главе с нашим предстоятелем УПЦ выходим полностью из Вашего подчинения. Не раз Вы, в своих проповедях, говорите о единстве „Святой Руси“, которое Вы своим благословением и делами полностью уничтожаете», — отмечается в обращении.



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Архиепископ заявил, что епископы и священники Русской православной церкви освящают и благословляют танки и ракеты, которые атакуют мирные города Украины.



«„Благословенная“ Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций Вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах „святой Руси“! на смерть и убийства!», — заметил архиепископ.



Архиепископ Арцизский отметил, что они осуждают вооруженную агрессию страны-террористки России против Украины и варварские захваты епархий на Востоке и Юге Украины. А также репрессии и притеснения в церквях, которые происходят на временно оккупированных территориях Украины.



Он попросил «отстать» от Церкви, архиереев и Предстоятеля и подчеркнул, что УПЦ МП имеют свой путь, который был избран Собором Украинской Православной Церкви.



«Искренне прошу Вас — остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как Ваше благословение своим чадам», — отметил архиепископ Арцизский в заявлении.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.



Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.