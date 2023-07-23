Уничтожение россиянами православных сооружений в Украине будет обсуждаться на следующем заседании СБ ООН — Кулеба 23 июля, 17:37 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Вопрос планомерного уничтожения Россией православных культовых сооружений в Украине будет вынесен на следующее заседание Совета безопасности ООН.

Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он отметил, что Россия систематически уничтожает православную церковь в Украине и ее помещения.



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Кулеба напомнил, что последним был ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе в ночь на воскресенье, 23 июля.



«Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН по Украине, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия», — подчеркнул Кулеба.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.



Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.