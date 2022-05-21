Фотожурналисты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов стали лауретами Премии имени Геогрия Гонгадзе

21 мая, 20:48
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Евгений Малолетка и Мстислав Чернов (Фото:Премия имени Георгия Гонгадзе/Facebook)

Евгений Малолетка и Мстислав Чернов (Фото:Премия имени Георгия Гонгадзе/Facebook)

В этом году лауреатами Премии имени Георгия Гонгадзе для украинских журналистов стали фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка.

Они были единственными журналистами, освещавшими блокаду Мариуполя российскими оккупантами для международных СМИ. Малолетка приехал в город перед полномасштабным вторжением РФ и в течение двух недель вместе с коллегой документировал последствия обстрелов Мариуполя.

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Мстислав Чернов — журналист Associated Press, видеограф, фотограф, военный корреспондент, президент Украинской ассоциации профессиональных фотографов. Когда ему вручали премию, он рассказал, почему, по его мнению, работа медийщиков сейчас особенно важна.

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«Украинская армия удивила мир в этом году. Равно как и украинская журналистика. Весь мир смотрит на украинских журналистов, чтобы узнать их перспективу и как они видят войну. И это очень важно, что мы рассказываем миру историю Украины, которая сейчас творится», — подчеркнул Чернов.

Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Сергей Сидоренко и Татьяна Трощинская (Фото: Премия имени Геогрия Гонгадзе)
Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Сергей Сидоренко и Татьяна Трощинская / Фото: Премия имени Геогрия Гонгадзе

Евгений Малолетка начал карьеру фотокорреспондента в 2009 году. Как фрилансер работал в AP, Al Jazeera и Der Spiegel. В своей речи он почтил людей, чье горе видел в бомбоубежищах, больницах и на улицах Мариуполя, а также подчеркнул: такой боли за восемь лет войны и количества детских смертей в мире не видел никто.

Также впервые в истории Премии имени Георгия Гонгадзе вручили Специальное отличие. Ею Капитула посмертно отметила фотожурналиста Макса Левина «за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу». Награду получила мать Макса и его коллега и друг Маркиян Лисейко.

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Кроме Евгения и Мстислава, финалистами премии стали редактор Европейской правды Сергей Сидоренко и главная редактор Громадського радио Татьяна Трощинская.

Премия Имени Геогрия Гонгадзе
Фото: Премия Имени Геогрия Гонгадзе

Премия имени Георгия Гонгадзе — награда для независимых журналистов, основанная в 2019 году Украинским ПЭН в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской Бизнес-Школы, Киево-Могилянской Бизнес-Школой и изданием Украинская правда. Ее вручают раз в год 21 мая — в день рождения журналиста Георгия Гонгадзе.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мариуполь Премия Георгий Гонгадзе Война России против Украины

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