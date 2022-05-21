Фотожурналисты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов стали лауретами Премии имени Геогрия Гонгадзе 21 мая, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Евгений Малолетка и Мстислав Чернов (Фото:Премия имени Георгия Гонгадзе/Facebook)

В этом году лауреатами Премии имени Георгия Гонгадзе для украинских журналистов стали фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка.

Они были единственными журналистами, освещавшими блокаду Мариуполя российскими оккупантами для международных СМИ. Малолетка приехал в город перед полномасштабным вторжением РФ и в течение двух недель вместе с коллегой документировал последствия обстрелов Мариуполя.

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Мстислав Чернов — журналист Associated Press, видеограф, фотограф, военный корреспондент, президент Украинской ассоциации профессиональных фотографов. Когда ему вручали премию, он рассказал, почему, по его мнению, работа медийщиков сейчас особенно важна.

«Украинская армия удивила мир в этом году. Равно как и украинская журналистика. Весь мир смотрит на украинских журналистов, чтобы узнать их перспективу и как они видят войну. И это очень важно, что мы рассказываем миру историю Украины, которая сейчас творится», — подчеркнул Чернов.

Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Сергей Сидоренко и Татьяна Трощинская / Фото: Премия имени Геогрия Гонгадзе

Евгений Малолетка начал карьеру фотокорреспондента в 2009 году. Как фрилансер работал в AP, Al Jazeera и Der Spiegel. В своей речи он почтил людей, чье горе видел в бомбоубежищах, больницах и на улицах Мариуполя, а также подчеркнул: такой боли за восемь лет войны и количества детских смертей в мире не видел никто.

Также впервые в истории Премии имени Георгия Гонгадзе вручили Специальное отличие. Ею Капитула посмертно отметила фотожурналиста Макса Левина «за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу». Награду получила мать Макса и его коллега и друг Маркиян Лисейко.

Кроме Евгения и Мстислава, финалистами премии стали редактор Европейской правды Сергей Сидоренко и главная редактор Громадського радио Татьяна Трощинская.

Фото: Премия Имени Геогрия Гонгадзе

Премия имени Георгия Гонгадзе — награда для независимых журналистов, основанная в 2019 году Украинским ПЭН в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской Бизнес-Школы, Киево-Могилянской Бизнес-Школой и изданием Украинская правда. Ее вручают раз в год 21 мая — в день рождения журналиста Георгия Гонгадзе.



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