Премия Сахарова для Сенцова: что означает награда и поможет ли она режиссеру

Сам Сенцов еще не знает о премии

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, стал лауреатом премии Европарламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова. О том, что может изменить для Сенцова этот символический шаг, рассказывает в своем сюжете Радио НВ.

Кого награждают премией Сахарова

Решение, принятое в Страсбурге, объявил спикер Европарламента Антонио Таяни. "Я имею честь сообщить, что конференция лидеров политических групп решила предоставить премию Сахарова 2018 года Олегу Сенцову", - заявил Таяни.

Премию за свободу мысли имени советского диссидента и правозащитника Андрея Сахарова Европарламент учредил 30 лет назад. Ее вручают людям, которые отличились исключительным вкладом в борьбу за права человека. Лауреату премии вручают 50 тыс. евро. В разные времена награду получали Нельсон Мандела, Организация Объединенных Наций, российская правозащитница Людмила Алексеева.

Вторым претендентом на премию этого года был марокканец Насер Зефзафи, лидер массового движения неповиновения в районе Риф на севере Марокко. Также в шорт-листе были представлены общественные организации, защищающие права людей и занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

Что означает награда для Сенцова

Поздравления Сенцову в связи с присуждением премии Сахарова уже озвучила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. Силу духа украинского режиссера, напомнила она, увидел уже весь мир.

"Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, а также решительность и самоотверженность во время его заключения и голодовки. Он выступает против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова. Сенцов был арестован в мае 2014 года и осужден в нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия. Мы хотим выразить свое уважение и присоединиться ко всем, кто уже поздравил Сенцова с этой премией", - заявила Андреева.

Премия Сахарова - это очередной поворот ключа, открывающего застенки тюрьмы, где удерживают Олега

Важным для Украины это решение назвал президент Петр Порошенко. Он поблагодарил Европарламент за него. По мнению главы государства, это приблизит момент освобождения Сецова. Порошенко добавил, что Сенцов является примером "бескомпромиссной борьбы, верности убеждениям, несмотря на нечеловеческие репрессии и пытки кремлевского режима и цинизм российских чиновников". Весь демократический мир, отметил президент, вместе с Украиной борется за свободу и жизнь Сенцова.

Также решение Европарламента приветстовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Премия Сахарова - это очередной поворот ключа, открывающего застенки тюрьмы, где удерживают Олега", - добавил он.

Поможет ли премия освободить режиссера

Мать Сенцова, Людмила, узнала о присуждении сыну премии Сахарова от журналистов и заплакала. В комментарии Радио Свобода она отметила, что хочет лишь одного - чтобы Олег был дома.

Говорить об освобождении Сенцова рано, однако предоставление ему премии Сахарова - это дополнительная огласка ситуации, отметила в комментарии Радио НВ сестра политзаключенного Наталья Каплан. Сам Сенцов о премии еще ничего не знает.

Она [награда] точно ему не помешает - это дополнительное привлечение внимания политиков, которые способны вытащить Олега

"Я считаю, что Олег заслужил эту премию, на самом деле. Это хорошо, но конечно же, свободы это ему не заменит. В любом случае, она [награда] точно ему не помешает – это дополнительное привлечение внимания политиков, которые способны вытащить Олега", - отметила Каплан.

Присуждение Сенцову премии Сахарова самом деле было неожиданным, отметил в эфире Радио НВ директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Ведь получить эту премию не так просто. Эта награда, по словам Захарова, свидетельствует о том, что мир знает историю Сенцова и его борьбы за свою свободу и свободу всех политзаключенных.

"На Западе с пониманием относятся к этой ситуации, поддерживают украинцев в борьбе за его освобождение. Какая бы путинская Россия ни была, они не могут это не учитывать, - убежден Захаров. - Эта награда является очень весомой. Косвенно она будет влиять, я надеюсь, не только на Сенцова, но и на других политзаключенных, на их судьбу. Но это будет не так быстро. Сейчас у них такая установка - они его фактически вынудили прекратить голодовку угрозой насильственного кормления, поэтому сейчас они не хотят его отпускать".

В России назвали решение Европейского парламента о присуждении премии имени Сахарова украинскому политзаключенному Олегу Сенцову "проявлением политиканства". Такое заявление сделал член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря на пленарной сессии Европарламента.