"Премия Дарвина". Боевик "ДНР" выстрелил себе из пистолета в живот - видео

В Сети появилось видео, как боевик пророссийской террористической организации "ДНР" по кличке Домовой решил прямо на себе проверить защиту военного бронежилета.
Соответствующий ролик, снятый одним из террористов, опубликовал у себя в Facebook российский журналист Аркадий Бабченко.
Желая похвастаться своим "мужеством", боевик выстрелил в себя из пистолета, однако из-за неправильного положения оружия пуля попала не в бронепластину, а в незащищенную часть жилета в районе живота.
При этом его товарищ, снимавший "подвиг" Домового, вместо того, чтобы помочь раненому, стал над ним насмехаться.
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Согласно имеющимся данным, инцидент произошел еще 4 сентября. Настоящее имя застрелившегося боевика Евгений Орленко. Ранее он принимал участие в боях против сил АТО в районе Иловайска и Донецкого аэропорта.
Отметим, что это не первый подобный случай в рядах "ДНР". Ранее ликвидированный уже боевик по кличке Моторола, проверяя бронежилет, ранил россиянина, снабжавшего террористов военным снаряжением.
Тогда раненый сторонник "ДНР" выжил.
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