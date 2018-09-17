17 сентября 2018, понедельник

"Премия Дарвина". Боевик "ДНР" выстрелил себе из пистолета в живот - видео

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Снимавший видео боевик вместо помощи умирающему товарищу начал над ним насмехаться
Скриншот

Снимавший видео боевик вместо помощи умирающему товарищу начал над ним насмехаться

В Сети появилось видео, как боевик пророссийской террористической организации "ДНР" по кличке Домовой решил прямо на себе проверить защиту военного бронежилета.

Соответствующий ролик, снятый одним из террористов, опубликовал у себя в Facebook российский журналист Аркадий Бабченко.

Желая похвастаться своим "мужеством", боевик выстрелил в себя из пистолета, однако из-за неправильного положения оружия пуля попала не в бронепластину, а в незащищенную часть жилета в районе живота.

При этом его товарищ, снимавший "подвиг" Домового, вместо того, чтобы помочь раненому, стал над ним насмехаться.

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Согласно имеющимся данным, инцидент произошел еще 4 сентября. Настоящее имя застрелившегося боевика Евгений Орленко. Ранее он принимал участие в боях против сил АТО в районе Иловайска и Донецкого аэропорта.

Отметим, что это не первый подобный случай в рядах "ДНР". Ранее ликвидированный уже боевик по кличке Моторола, проверяя бронежилет, ранил россиянина, снабжавшего террористов военным снаряжением.

Тогда раненый сторонник "ДНР" выжил.

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