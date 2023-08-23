День Независимости Украины. Что будет показывать телевидение 24 августа: обращение Зеленского, концерт Океана Эльзы, шоу 23 августа, 01:46 Спецпроекты ко Дню Независимости Украины (Фото:Allexxandar/depositphotos)

Тридцать второй День Независимости не потеряет своей значимости, несмотря на то, что во второй раз эта дата наступает в условиях широкомасштабной военной агрессии со стороны России, когда Украине приходится активно защищать свою независимость.

Телеканалы 1+1 Украина, СТБ и Новый канал подготовили премьеры своих проектов, специальные программы о современных героях, благотворительные концерты и множество других мероприятий, направленных на поддержку страны. Поэтому рассказываем, что украинское телевидение покажет ко Дню Независимости, 24 августа 2023 года.

Видео дня

1+1 Украина

Концерт Океан Ельзи

23 августа в 22:00 телеканал 1+1 Украина покажет благотворительный концерт группы Океан Эльзы ко Дню Независимости Украины, который был снят в рамках совместной кампании Нам здесь жить фонда компетентной помощи армии Вернись живым, 1+1 media и Киевстар. Телезрители смогут увидеть истории настоящих героев, которые защищают наше государство от врага и разминируют территорию Украины после временной оккупации. Во время эфира, который также будет доступен на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, телезрители смогут услышать хиты свободной Украины Без боя, Город Марии, Не уходи, Лодка и многие другие. Кроме этого, в рамках трансляции будет осуществляться сбор средств на приобретение транспорта и необходимого оборудования для инженерно-саперных групп в составе сил поддержки ВСУ.

Найкращі вихідні

23 августа в 20:00 зрители 1+1 Украина увидят комедию Лучшие выходные, которая стала одной из последних довоенных успешных кинотеатральных премьер и влюбила в себя тысячи зрителей. Лучшие Выходные рассказывают четыре разные истории людей, которых объединил Киев, любовь и музыка на фестивале Atlas Weekend. Истории героев случайно пересекаются между собой. Все они — совершенно разные, но их объединяет одно — планы, которые идут наперекосяк. Премьера ленты собрала полные залы в феврале 2022 года и получила невероятное количество положительных отзывов. В главных ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ирма Витовская, Максим Девизоров, Александр Рудницкий и другие украинские актеры. В ленте прозвучит саундтрек от тренеров Голосу країни Артема Пивоварова, Юлии Саниной (The HARDKISS), а также Onuka, alyona alyona. Производитель: FILM.UA и ООО Твой лучший фестиваль. Режиссер-постановщик — Владислав Климчук.

Спецпроєкт Незалежність. Хоробрі серця

Спецпроект 1+1 Украина под названием Независимость. Храбрые сердца продлится в эфире Сніданку з 1+1 24 августа с 6:30 до 11:00. Эфир будут вести из нескольких знаковых исторических локаций под открытым небом, которые объединит Днепр — символ мощной силы Украины. Ведущими праздничного эфира станут: Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Святослав Гринчук, Маричка Падалко и Соломия Витвицкая. В течение эфира ведущие расскажут истории настоящих героев, которые живут среди нас — это воины и гражданские, на чьих плечах держится наша Независимость, они способны на невероятные поступки благодаря силе храбрых сердец. Свои истории храбрых сердец также представят ведущий Мира наизнанку Дмитрий Комаров и Говорит вся страна Алексей Суханов. Не обойдется и без музыкальных сюрпризов. Зрителей ожидает обязательное исполнение Гимна в необычном музыкальном прочтении, премьера дуэта Без обмежень и Златы Огневич, новый хит от мультиартиста MONATIK, участницы Голосу країни Марты Липчей.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

24 августа в 11:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера 4 сезона проекта Мандруй Україною з Дмитрием Комаровым, снятого еще до 24 февраля 2022 года. Зрители увидят сразу новых 9 выпусков. В премьерном сезоне Дмитрий Комаров покажет зрителям новые локации на карте Украины и откроет уже известные маршруты с другого ракурса, рассказав о них в своем авторском стиле. Это проект о туристических местах в Украине, какими их сняла съемочная группа еще в 2021 году.

Хазяїн

24 августа в 20:00 телеканал 1+1 Украина покажет премьеру 4-серийного телефильма Хозяин — легендарную украинскую классику на современный лад. Лента создана по мотивам одноименной социальной комедии классика украинской литературы Ивана Карпенко-Карого и представляет особый взгляд на вечный конфликт — взаимоотношения родителей и детей. В проекте осмысливается тема борьбы за справедливость, общечеловеческие и личностные моральные ценности. По возвращении домой с учебы в Гарварде дочь Терентия Пузыря пытается понять методы работы известного и влиятельного отца и открывает для себя много неприятного. Воспитанная в любви и уважении к родителям, Соня не сразу решается пойти против интересов своего отца. Но в конце концов вступает с ним в откровенное противостояние и будет бороться за справедливость. В сериале сыграли украинские актеры Богдан Бенюк, Виктор Жданов, Ольга Сумская, а также Екатерина Алексеева, Илья Пономаренко, Альберт Малик.

Символ волі

Документальный проект Символ воли, премьера которого состоится 24 августа в 23:40, построен на эксклюзивном документальном материале о закулисье проекта Тризуб Родины — замены советского герба на самом высоком монументе в Европе Родина-мать. Авторы проекта впервые на ТВ покажут кадры из-за кулис, а также подробно расскажут о процессе замены символов прошлого, средства на который выделили частные компании и меценаты, сварки трезубца и его монтажа даже во время непогоды. В Символе Воли зрители смогут услышать эксклюзивные рассказы людей, которые принимали участие в исторических событиях — от альпинистов до рабочих и директоров заводов.

Національна легенда України

25 августа в 21:30 1+1 Украина покажет церемонию награждения Национальная легенда Украины — награду Главы государства, которая чествует тех, кто с талантом и настойчивостью защищает независимость и суверенитет Украины.

Великий музичний Вечірній Квартал

26 августа в 19:30 состоится патриотическая премьера от Вечернего квартала. С начала полномасштабной войны юмористы вместе с друзьями-артистами дали уже более 300 концертов для наших защитников и защитниц. Выезжали близко к передовой, выступали в воинских частях, на полигонах, в госпиталях, в деоккупированных городах и селах — чтобы поблагодарить настоящих героев и поддержать всех украинцев. В праздничном благотворительном концерте ко Дню Независимости Украины зрители увидят видео с этих выступлений и трогательных встреч. Кроме того, в концерте юмористы будут шутить на актуальные темы, высмеивать врага, а известные артисты исполнят свои патриотические хиты. Среди звездных гостей — Тина Кароль, MONATIK, Наталья Могилевская, Злата Огневич, SHUMEI, THE HARDKISS, Дмитрий Ріапобой Шуров, TVORCHI, KAZKA, ROXOLANA, TAYANNA, Миша Крупин, KARTA SVITU.

СТБ

Юрик

24 августа в 20:00 в эфире СТБ состоится всеукраинская премьера военной драмы Юрик. Сюжет фильма основан на реальной истории 11-летнего мальчика, который, спасаясь из охваченного войной Мариуполя, 15 дней добирался до границы Украины. Самостоятельно, с номером телефона мамы на спине Юрик будет держать свой путь к спасительной границе: поездом, автомобилем, с военными в БТРе, под обстрелами и оккупированными городами, находя короткий отдых у добрых людей. Его проведет сила любви. И на протяжении всего пути Юрик будет вспоминать слова мамы: «Пока живешь ты — буду жить я». Над проектом работали создатели фильма Мама. Съемки фильма состоялись в феврале 2023 года и проходили в Гостомеле, Буче, Музычах, в селах и полях под Киевом и в столице. Главную роль в фильме сыграл Максим Боряк, который вместе с родителями пережил оккупацию под Киевом и теперь на собственном опыте знает, как это — каждый день прощаться с жизнью.

Сила таланту

24 августа в 21:45 на телеканале СТБ в эфир выйдет документальный фильм, посвященный участникам проекта Україна має талант: среди взрывов и ракетных обстрелов, в оккупации и в вынужденном переселении они сохраняют силу своего таланта и используют ее на всех сценах мира, чтобы привлечь внимание миллионов к украинской истории. Просто сейчас они получают новые золотые кнопки в США, Испании, Эстонии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Польше, Чехии и других странах. Зрители увидят истории несокрушимости участников шоу: чемпионка по восточному танцу Наталья Короткина, детский коллектив Light Balance, юные воздушные акробаты Оля и Валерий, менталисты Mind2Mind, укротители света Денис и Наталья, победитель проекта Артем Фесько и другие. Съемки проходили с февраля по май 2023 года в Киеве, Ирпене, Буче, Подольске, а также в Бухаресте.

День Незалежності. Нескорені

24 августа в 23:20 в эфире СТБ выйдет документальный цикл из пяти фильмов, посвященный украинцам, которые ценой собственной жизни и свободы в разные периоды истории боролись за независимость Украины: под Крутами, во время Второй мировой войны, в тюрьмах и на Майдане. Григорий Пипский — фильм, посвященный 20-летнему герою Крут Григорию Пипскому, который был расстрелян большевиками. Семья Бунь — история семьи, где отец, мать и сын во время Второй мировой боролись за свободу Украины каждый по-своему. Отец воевал в рядах Красной Армии, мать работала секретарем Союза украинок, крупнейшей женской организации Галичины, а 16-летний Михаил был ярым сторонником антисоветской пропаганды, за что был приговорен к пожизненному заключению. Василий Стус — фильм, посвященный украинскому поэту диссиденту, рассказывает о жизни Василия Стуса, который подвергался советским репрессиям всю свою жизнь. Виктор Чмиленко — о герое Небесной сотни, который боролся за независимость Украины на Майдане и погиб, спасая на улице Институтской раненых побратимов. Игорь Брановицкий — история донецкого «киборга», убитого в российском плену.

Новый канал

Звернення Президента

Ровно в полночь 24 августа телеканал Новый канал покажет обращение Президента Украины Владимира Зеленского к народу.

Ранок у великому місті

24 августа с 7:00 до 8:00 в эфир телеканала Новый канал возвращается утренняя программа Утро в большом городе. Презентация нового выпуска состоится на каналах Новый, ICTV2 и СТБ, которые объединились в рамках медиагруппы Starlight Media. Главная идея объединения этих высокорейтинговых телеканалов заключается в совместных усилиях для поддержки и предоставления позитивного заряда зрителям в это непростое время, а также в совместном поздравлении с новым утром. Медиагруппа представила на этом проекте таких ведущих: Роман Мищеряков, Юлия Зорий, Григорий Решетник, Надежда Матвеева, Сергей Лиховида и Григорий Герман. Эти личности добавят свежести и разнообразия программе, создавая надлежащую атмосферу для зрителей в начальный час дня.