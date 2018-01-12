Команда представила трейлер нового украинского фильма про погибшего в АТО оперного певца Василия Слипака

Документалку про Василия Слипака также покажут и в США

Творческий коллектив представил трейлер к громкой кинопремьере - украинскому документальному фильму о жизни и смерти оперного певца, солиста Парижской оперы Василия Слипака.

Лента продолжительностью 64 минуты о погибшем в АТО певце с мировым именем стала детищем режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния (известные по фильму Добровольцы Божьей Четы).

Новую работу режиссера создали за год.

В фильме сочетаются документальные кадры и анимация, которую создал именитый украинский карикатурист Юрий Журавель.

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"К созданию фильма присоединились тысячи людей, которые помогли по крупицам собрать видео и фото фрагменты жизни великого украинца. Благотворители со всего мира прислали средства на производство фильма. На завершающем этапе плечо поддержки подставило также Госкино Украины", - говорится в сообщении команды.

В декабре украинский Миф отправился в промо-тур по городам США.

С премьерным туром съемочная группа посетит 20 городов Украины, среди которых Мариуполь, Кривой Рог (и преимущественно областные центры). Весь перечень здесь.

Столичные ценители украинских фильмов смогут увидеть премьеру Мифа уже 25 января в кинотеатре Украина. В общем, в прокат украинских кинотеатров фильм выйдет в феврале 2018 года.

Напомним, 29 июня 2016 года в зоне боевых действий в Донбассе погиб воспитанник Львовской консерватории, певец Парижской оперы Василий Слипак, который в 2015 году стал добровольцем.

Позже во Франции состоялось памятное мероприятие, посвященное Василию Слипаку.