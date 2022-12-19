Премьер Великобритании призвал игнорировать предложения России по прекращению огня 19 декабря, 15:18 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал игнорировать предложения России по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск.

Об этом сообщает Sky News.

Сунак призвал лидеров стран Балтии игнорировать призывы России по прекращению огня, пока ее войска не покинут территорию Украины.

Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал НАТО оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

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«Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров», — заявил Сунак.

В то же время, он добавил, что Альянс должен продолжать сосредоточивать свои силы на ослаблении способностей России перегруппироваться и пополнять запасы. По его словам, для этого необходимо преследовать цепи поставок и лишить Кремль международной поддержки.

15 декабря заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что прекращение огня возможно только тогда, когда страна-агрессор Россия выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи».

