Для достижения прочного мира Украина должна быть частью НАТО — премьер Латвии

24 мая, 20:53
Поделиться:
Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Для достижения прочного мира Украина должна быть частью Североатлантического альянса.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Reuters.

«Чтобы иметь прочный мир, Украина должна быть независимой, свободной и освобожденной в рамках альянса НАТО», — говорится в заявлении.

Видео дня

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако сегодня Столтенберг заявлял, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Читайте также:

Церемония в штаб-квартире НАТО по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2023 (Фото:Прессслужба НАТО) Как большая война с РФ изменила путь Киева к членству в НАТО — разбор NV

«Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война», — сказал генсек.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Латвия Украина-НАТО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X