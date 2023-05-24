Для достижения прочного мира Украина должна быть частью НАТО — премьер Латвии 24 мая, 20:53 Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Для достижения прочного мира Украина должна быть частью Североатлантического альянса.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Reuters.

«Чтобы иметь прочный мир, Украина должна быть независимой, свободной и освобожденной в рамках альянса НАТО», — говорится в заявлении.

Видео дня

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако сегодня Столтенберг заявлял, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

«Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война», — сказал генсек.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.