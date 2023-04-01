Премьер Хорватии назвал три условия победы Украины в войне 1 апреля, 00:14 Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал три составляющих успеха Украины в войне против России.



Он заявил, чтобы одолеть агрессора необходимы патриотизм и энтузиазм украинцев, международная поддержка страны и единство западных партнеров.

"Я думаю, что есть три важных аспекта, которые необходимы для того, чтобы Украина победила. Это патриотизм и энтузиазм защищать свою страну украинского народа и украинских военных", - заявил Пленкович.

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Он подчеркнул, что поддержка партнеров Украины сейчас самая высокая за последние десятилетия.

"В-третьих, правительства западных стран должны заботиться о том, чтобы у нас, в наших странах была сплоченность, и чтобы мы не позволяли в наших странах осуществляться внутренним разломам, которые могут повредить существующему политическому единству", - заявил глава правительства.

31 марта президент Владимир Зеленский посетил Бучу вместе с молдавской коллегой Майей Санду, а также премьер-министрами Словакии, Словении и Хорватии.

В этот же день состоялся саммит, посвященный привлечению РФ к уголовной ответственности за преступления во время войны. На саммите дистанционно выступали мировые лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кишида, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и другие. В саммите приняли участие представители почти 50 стран и международных организаций. Бучанская декларация открыта для присоединения.