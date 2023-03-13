Премьер Финляндии объяснила позицию об истребителях для Украины после заявления в Киеве 13 марта, 19:41 Владимир Зеленский и Санна Марин в Украине (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала дебаты по поводу предоставления Украине истребителей Hornet — дискуссия по ним продолжалась в Финляндии в течение выходных после заявления Марин в Киеве.

Об этом сообщает Yle.

По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения Вооруженных сил страны истребителей Hornet.

«Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности… Финляндия не проводила никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения. Я участвую в такой международной совместной работе», — сказала Марин.

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Она подчеркнула, что «никто не обещал Украине истребители Hornet». Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией — и вот почему этот вопрос должен обсуждаться сейчас.

«Понятно, что Украине нужно более тяжелое оборудование. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и да, следующий большой вопрос — истребители и противовоздушная оборона в целом», — пояснила Марин.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время двусторонних переговоров с ней поднял вопрос необходимости получения помощи для противовоздушной обороны.