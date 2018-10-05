Прекращение голодовки не уменьшило угрозу смерти Сенцова - сестра

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о высоком риске смерти политзаключенного во время выхода из голодовки.

"Олег в письме написал, что не знает, выберется ли он из этого состояния. На самом деле угроза смерти она абсолютно реальна и она остается даже сейчас, даже завтра, когда он будет отказываться от голодовки", - сказала она в комментарии Громадському.

По словам Каплан, Сенцов в новом письме сообщил, что российские врачи должны были начать процедуру вывода из голодовки еще на прошлой неделе, однако он отложил ее. Последнее медицинское обследование подтвердило, что его внутренние органы начали отказывать.

"К открытому письму мне добавить нечего... Обидно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - заявил Сенцов.

Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.