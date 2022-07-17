Прекращение оккупантами «оперативной паузы» вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак — ISW 17 июля, 08:07 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Прекращение «оперативная пауза» российских войск вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине. В то же время, наземные штурмы, сосредоточенные на направлениях Славянск-Сиверск-Бахмут, продолжатся.

Об этом пишет Институт изучения войны ISW).

Министерство обороны России объявило, что русский «оперативная пауза» завершилась 16 июля.

16 июля министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Южной группой генералу армии Сергею Суровикину и командующему Центральной группой генерал-полковнику Александру Лапину усилить наступательные действия по всем направлениям, но темпы возобновления российского наступления, вероятно, будут колебаться в ближайшее время.

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16 июля российские войска совершили меньше наземных ударов по всем направлениям, чем 15 июля, но усилили артиллерийские и ракетные удары.

Шойгу указал, что Суровикин и Лапин будут продолжать командовать силами на восточном направлении, хотя концентрация сил такого размера требует всего одного командующего высоким уровнем. Аналитики отмечают, что двойное командование операциями на очень небольшой территории может помешать дальнейшим операциям России.

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