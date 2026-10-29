«Завозят все, что не могли». Россияне сейчас стремительно усиливают свою группировку в Олешках — украинский военный

29 октября, 03:38
Google Читайте NV в Google
Разрушенное здание в оккупированных россиянами Олешках, 12 сентября 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Разрушенное здание в оккупированных россиянами Олешках, 12 сентября 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Военнослужащий и политолог Владимир Молчанов рассказал в эфире Radio NV, что россияне используют прекращение огня в оккупированных Олешках, чтобы усилить там свою группировку.

«Подтверждается данным разведки, что рашисты стремительно усиливают сейчас свою группировку, завозят туда все, что они не могли завезти из-за дронового контроля за их логистикой. Сейчас [идут] целые транспортные конвои, и, вероятнее всего, там не только горючее, не только еда, но и снаряды, в частности, и для реактивной артиллерии. Поэтому можно ожидать, что после этого временного прекращения огня могут возобновиться с большей интенсивностью обстрелы нашего правого берега, не только в части дронов, но и в части артиллерии», — заявил Молчанов в интервью Radio NV.

Реклама

Он отметил, что после предыдущих прекращений огня оккупанты усиливали обстрелы.

https://www.youtube.com/watch?v=CCuqEkVGf_4

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

Читайте также:
Украина и Россия при содействии Мелании Трамп договорились о ежемесячных гуманитарных миссиях в Херсонской области — Fox News

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.

Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщала, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.

Читайте также:
«Её миссия ещё не завершена». Мелания Трамп самостоятельно вела переговоры по поводу Олешки с Зеленским и Путиным, каждый час операции был тщательно расписан — Fox News

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась. Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия позже отметил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

28 октября Лубинец заявил, что в Олешках в течение 30 часов действовал режим тишины, во время которого не было зафиксировано ни одного инцидента. Также в этот день Лубинец сообщил, что в районе Олешек продолжается разминирование маршрутов для гражданских лиц.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Прекращение огня Война России против Украины Radio NV Олешки

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies