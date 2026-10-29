Военнослужащий и политолог Владимир Молчанов рассказал в эфире Radio NV, что россияне используют прекращение огня в оккупированных Олешках, чтобы усилить там свою группировку.

«Подтверждается данным разведки, что рашисты стремительно усиливают сейчас свою группировку, завозят туда все, что они не могли завезти из-за дронового контроля за их логистикой. Сейчас [идут] целые транспортные конвои, и, вероятнее всего, там не только горючее, не только еда, но и снаряды, в частности, и для реактивной артиллерии. Поэтому можно ожидать, что после этого временного прекращения огня могут возобновиться с большей интенсивностью обстрелы нашего правого берега, не только в части дронов, но и в части артиллерии», — заявил Молчанов в интервью Radio NV.

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Он отметил, что после предыдущих прекращений огня оккупанты усиливали обстрелы.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.

Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщала, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась. Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия позже отметил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

28 октября Лубинец заявил, что в Олешках в течение 30 часов действовал режим тишины, во время которого не было зафиксировано ни одного инцидента. Также в этот день Лубинец сообщил, что в районе Олешек продолжается разминирование маршрутов для гражданских лиц.