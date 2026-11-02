Лубинец прокомментировал данные о том, что РФ стянула дополнительные силы в район Олешек во время прекращения огня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о размещении дополнительных российских сил вокруг города Олешки Херсонской области во время режима прекращения огня. Он утверждает, что не фиксирует никаких доказательств подобных действий, несмотря на заявления Генштаба ВСУ, свидетельствующие об обратном.

Об этом Лубинец рассказал, отвечая на вопрос журналиста NV Сергея Окунева.

«Прежде всего, должен уточнить: запрет на подобные действия не просто обсуждался — он был письменно зафиксирован в документах. Как только был введен режим тишины, мы постоянно контролировали этот процесс. Формат был таким: я лично поддерживал связь с российской уполномоченной, а с обеих сторон были ответственные лица, контролировавшие соблюдение режима тишины в войсках. Существовала рабочая группа из четырех человек: два омбудсмена и два представителя, отвечающих за контроль „на местах“. С нашей стороны это был представитель СБУ, который сводил воедино всю информацию от Сил обороны», — пояснил омбудсмен.

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Таким образом, по его словам, контроль осуществлялся в течение всего времени прекращения огня. Лубинец говорит, что обе стороны подтвердили отсутствие каких-либо нарушений.

Однако после того, как 2 октября появились видеозаписи с дронов, зафиксировавшие переброску техники и боеприпасов, а также укрепление позиций и ротацию войск, омбудсмен созвал дополнительное совещание.

«Мы собрали информацию, проанализировали видео. Техника, зафиксированная на видео, была отмечена красными крестами. Военная техника перемещалась для проведения разминирования. Это было подтверждено российской стороной. Затем эта техника вернулась в места своего базирования. Мы не фиксируем никаких доказательств того, что под прикрытием режима тишины размещалось оружие или предпринимались иные подобные действия», — сказал Лубинец.

В последние несколько дней в сети распространялись сообщения о том, что российские оккупанты могут использовать режим тишины для создания новых огневых точек, ротации военнослужащих и пополнения запасов боеприпасов на левом берегу Херсонской области. В частности, 2 октября телеканал Sky News обнародовал фото и видео, запечатлевшие подобные действия.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, расширение сети средств противодействия дронам на дорогах и наращивание логистики.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

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30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.