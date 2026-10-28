Город Херсон в условиях прекращения огня, 28 октября 2026 года (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)

В Херсоне, который входит в зону прекращения огня в рамках гуманитарной миссии в Олешках , оживилась жизнь, на улицах стало больше людей, сообщил в среду, 28 октября, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Прекращение огня повлияло на сам город. Херсон, который постоянно находился под обстрелами, буквально ожил. На улицах стало больше людей, оживилась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем», — рассказал Лубинец.

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Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Он отметил, что чаще всего жители Херсона просят продолжать работу по прекращению огня.

Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

С 03:00 27 октября во временно оккупированных Олешках действует режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии по доставке помощи и эвакуации гражданского населения. Перемирие распространяется и за пределы города.

По данным омбудсмена, по состоянию на 12:00 28 октября украинская и российская стороны полностью выполняют договоренности. Режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.

Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщила, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.