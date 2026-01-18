В условиях локального прекращения огня: украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе Запорожской АЭС — МАГАТЭ

18 января, 11:24
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Начался ремонт ЛЭП возле Запорожской АЭС, 18 января 2026 года (Фото: International Atomic Energy Agency / Х)

Начался ремонт ЛЭП возле Запорожской АЭС, 18 января 2026 года (Фото: International Atomic Energy Agency / Х)

В Запорожской области начались ремонтные работы на основной резервной линии электропередач Ферросплавная-1330 кВ, соединяющей Запорожскую атомную электростанцию с энергосетью. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье, 18 января.

Ремонт проводит украинская бригада энергетиков в условиях локального прекращения огня, что было достигнуто между Украиной и страной-агрессором Россией.

Команда МАГАТЭ на месте контролирует выполнение работ, сказано в сообщении.

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17 января агентство сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП, которая была повреждена в результате боевых действий. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что это уже четвертое локальное перемирие в районе АЭС.

Минэнерго Украины сообщало о потере питания одной из высоковольтных линий Запорожской АЭС из-за российского обстрела 3 января.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС ЛЭП Энергетика

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