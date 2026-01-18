В Запорожской области начались ремонтные работы на основной резервной линии электропередач Ферросплавная-1330 кВ, соединяющей Запорожскую атомную электростанцию с энергосетью. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье, 18 января.

Ремонт проводит украинская бригада энергетиков в условиях локального прекращения огня, что было достигнуто между Украиной и страной-агрессором Россией.

Команда МАГАТЭ на месте контролирует выполнение работ, сказано в сообщении.

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17 января агентство сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП, которая была повреждена в результате боевых действий. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что это уже четвертое локальное перемирие в районе АЭС.

Минэнерго Украины сообщало о потере питания одной из высоковольтных линий Запорожской АЭС из-за российского обстрела 3 января.