Преемник Моторолы попал на мотоцикле в ДТП, его спутница погибла - видео

В оккупированном РФ Донецке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
При этом, как сообщают на ресурсах боевиков, в результате аварии пострадал пророссийский террорист Владимир Жога по кличке Воха, который занял в банде Спарта место ликвидированного в 2016 году главаря Моторолы (Арсена Павлова).
По словам очевидцев, боевика госпитализировали в реанимацию.
В то же время его спутница, которая ехала с ним на мотоцикле, погибла.
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Ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали главаря одной из группировок "ДНР".
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