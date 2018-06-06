Преемник Моторолы попал на мотоцикле в ДТП, его спутница погибла - видео

По имеющимся данным, Жога после ДТП находится в реанимации

В оккупированном РФ Донецке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

При этом, как сообщают на ресурсах боевиков, в результате аварии пострадал пророссийский террорист Владимир Жога по кличке Воха, который занял в банде Спарта место ликвидированного в 2016 году главаря Моторолы (Арсена Павлова).

По словам очевидцев, боевика госпитализировали в реанимацию.

В то же время его спутница, которая ехала с ним на мотоцикле, погибла.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали главаря одной из группировок "ДНР".