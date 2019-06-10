Томас Фридман
Шоковая терапия. Сможет ли Трамп усмирить Китай
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Петр Олещук
Партийная лотерея
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Предвыборные списки партий и Зеленский в Конституционном суде. Главные новости 10 июня

Вчера, 20:00
Цей матеріал також доступний українською
Предвыборные списки партий и Зеленский в Конституционном суде. Главные новости 10 июня - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Политические партии продолжают представлять свои предвыборные списки, а в Казахстане проходят массовые задержания.

НВ собрало главные новости дня.

Апаршин возглавит оборонный департамент в АП

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что член политсилы, советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента. Читать далее…

Ряд партий представил свои списки

Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду. Также списки представили Гражданская позиция, Батькивщина и Радикальная партия.

Протесты в Алма-Ате: полиция задержала уже 100 человек

В Алма-Ате полиция задержала уже около ста участников митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане. Читать далее…

Кличко предложил Саакашвили возглавить УДАР, не советуясь с партией — СМИ

По информации СМИ, мэр Киева Виталий Кличко договаривался с Европейской Солидарностью о совместном походе на парламентские выборы, однако позже предложил возглавить партию экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Читать далее…

Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда, на котором будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции его указа о роспуске Верховной Рады. Читать далее…

Теги:   Виталий Кличко Казахстан Досрочные выборы в ВР

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 13:42

img
Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере
События

Вчера, 21:20

img
Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение
Политика

Вчера, 14:49

img
Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка

ТОП 3

События

Вчера, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9470
События

Вчера, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8774
События

Вчера, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
7776

Новости Одессы

img
Президент распорядился немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в одесской психиатрической больнице
img
"Китайская стена": парк в центре Одессы поделили забором и ограничили вход (фото)
img
Страшный пожар в одесской психиатрической больнице: горело ветеранское отделение, погибли пациенты и медсестра (обновляется, фото, видео)