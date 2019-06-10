Предвыборные списки партий и Зеленский в Конституционном суде. Главные новости 10 июня
Политические партии продолжают представлять свои предвыборные списки, а в Казахстане проходят массовые задержания.
НВ собрало главные новости дня.
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП
Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что член политсилы, советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента. Читать далее…
Ряд партий представил свои списки
Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду. Также списки представили Гражданская позиция, Батькивщина и Радикальная партия.
Протесты в Алма-Ате: полиция задержала уже 100 человек
В Алма-Ате полиция задержала уже около ста участников митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане. Читать далее…
Кличко предложил Саакашвили возглавить УДАР, не советуясь с партией — СМИ
По информации СМИ, мэр Киева Виталий Кличко договаривался с Европейской Солидарностью о совместном походе на парламентские выборы, однако позже предложил возглавить партию экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Читать далее…
Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда, на котором будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции его указа о роспуске Верховной Рады. Читать далее…