Предвыборные списки партий и Зеленский в Конституционном суде. Главные новости 10 июня Вчера, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Политические партии продолжают представлять свои предвыборные списки, а в Казахстане проходят массовые задержания.

НВ собрало главные новости дня.

Апаршин возглавит оборонный департамент в АП

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что член политсилы, советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента. Читать далее…

Ряд партий представил свои списки

Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду. Также списки представили Гражданская позиция, Батькивщина и Радикальная партия.

Протесты в Алма-Ате: полиция задержала уже 100 человек

В Алма-Ате полиция задержала уже около ста участников митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане. Читать далее…

Кличко предложил Саакашвили возглавить УДАР, не советуясь с партией — СМИ

По информации СМИ, мэр Киева Виталий Кличко договаривался с Европейской Солидарностью о совместном походе на парламентские выборы, однако позже предложил возглавить партию экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Читать далее…

Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда, на котором будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции его указа о роспуске Верховной Рады. Читать далее…