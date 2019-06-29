Кандидат в нардепы в Киевской области повесил на сожженные автобусы саморекламу: они были вещественными доказательствами Вчера, 16:29 1537 Цей матеріал також доступний українською Полиция Полиция открыла уголовное производство против владельцев автобусов Полиция

В с. Бышев Макаровского района Киевской области владельцы трех сожженных автобусов отдали два из них в аренду кандидату в народные депутаты для использования с целью агитации.

Об этом сообщает областная полиция.



Эти автобусы являются вещественными доказательствами в уголовном производстве. Ранее полиция передала их на ответственное хранение владельцам, чтобы затем провести следственные действия и назначить необходимые экспертизы транспортных средств.

«На следующий день во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива», — сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, владельцы транспортных средств без согласования с органом досудебного расследования отдали автобусы в аренду кандидату в народные депутаты.

«В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденном транспорте разместил плакаты и использовал его для саморекламы», — сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что такие действия негативно повлияли на ход расследования уголовного производства (невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара).

По факту незаконных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).