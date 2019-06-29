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Кандидат в нардепы в Киевской области повесил на сожженные автобусы саморекламу: они были вещественными доказательствами

Вчера, 16:29
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Полиция

Полиция открыла уголовное производство против владельцев автобусов

В с. Бышев Макаровского района Киевской области владельцы трех сожженных автобусов отдали два из них в аренду кандидату в народные депутаты для использования с целью агитации.

Об этом сообщает областная полиция.

Эти автобусы являются вещественными доказательствами в уголовном производстве. Ранее полиция передала их на ответственное хранение владельцам, чтобы затем провести следственные действия и назначить необходимые экспертизы транспортных средств.

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«На следующий день во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива», — сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, владельцы транспортных средств без согласования с органом досудебного расследования отдали автобусы в аренду кандидату в народные депутаты.

«В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденном транспорте разместил плакаты и использовал его для саморекламы», — сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что такие действия негативно повлияли на ход расследования уголовного производства (невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара).

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По факту незаконных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Теги:   Киевская область Полиция Автобус Пожар Парламентские выборы

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