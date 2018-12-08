Предстоятель УПЦ МП Онуфрий отправил письмо Вселенского патриарха назад в Стамбул Сегодня, 14:31 344 Цей матеріал також доступний українською Онуфрий вернул письмо Варфоломея

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул обратно в Стамбул письмо от Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

В пресс-службе также отметили, что ряд епископов УПЦ МП, получив приглашение для участия в Объединительном соборе от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул.

6 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь Синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Согласно нормам канонического права, после избрания предстоятеля Украинской церкви, глава УПЦ МП Онуфрий лишится титула митрополита Киевского.