Представители УПЦ МП подали три иска из-за Томоса для Украинской церкви

В Верховный суд Украины подали три иска об отмене постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

"По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве суда есть три таких исковых заявления от различных истцов. Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства... Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с вызовом сторон", - говорится в заявлении пресс-службы суда.

Иски поданы от имени религиозной общины УПЦ Московского патриархата при храме на имя Святителя Николая Бердянской епархии, Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигиального монастыря и епископа Макаровского викария Киевской митрополии наместника Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы города Киева УПЦ МП.

Напомним, что неправительственная организация Верховенство права подала иск в суд из-за возможного вмешательства президента Украины Петра Порошенко в деятельность церкви.

19 апреля депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.