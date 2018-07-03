03 июля 2018, вторник

Представители детского лагеря Славутич исключили отравление детей в столовой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дети приехали в частный лагерь Славутич для тренировок.
Фото: slavutych.kiev.ua

Дети приехали в частный лагерь Славутич для тренировок.

Представители частного детского лагеря Славутич в Киевской области заявили, что дети не могли отравиться в столовой.

По их словам, пострадавшие дети ели вместе с другими детьми, которые не отравились, передает телеканал 112 Украина.

В лагере допустили, что самочувствие детей ухудшилось из-за физической перегрузки. Родители эту информацию опровергли. По их словам, дети привыкли к этим физическим нагрузкам.

На данный момент 11 детей выписали из санитарно-медицинской части. Одна девочка находится в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Охматдет.

Напомним, что в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. Дети жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове