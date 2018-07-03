Представители детского лагеря Славутич исключили отравление детей в столовой

Дети приехали в частный лагерь Славутич для тренировок.

Представители частного детского лагеря Славутич в Киевской области заявили, что дети не могли отравиться в столовой.

По их словам, пострадавшие дети ели вместе с другими детьми, которые не отравились, передает телеканал 112 Украина.

В лагере допустили, что самочувствие детей ухудшилось из-за физической перегрузки. Родители эту информацию опровергли. По их словам, дети привыкли к этим физическим нагрузкам.

На данный момент 11 детей выписали из санитарно-медицинской части. Одна девочка находится в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Охматдет.

Напомним, что в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. Дети жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.