Представитель Зеленского прокомментировал инцидент с Барной на телеканале Zik Сегодня, 12:25 1379 Цей матеріал також доступний українською Сриншот с видео Zik Юраш рассказал об обмене "комплиментами" с Барной Сриншот с видео Zik

Представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослав Юраш прокомментировал инцидент с нардепом от БПП Олегом Барной на телеканале Zik.

"Господин Барна, который не был на программе, ворвался в студию, бросился ко мне, принялся мне угрожать, взялся кричать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. Затем, когда его уже отводила охрана канала и полицейский, он решил меня схватить еще больше за шею, рвануть мою рубашку, и затем с обменом "комплиментами" мы и разошлись, как говорится", - рассказал он, пишет УНИАН.

Юраш добавил, что народные депутаты не имеют права вести себя таким образом. Он отметил, что в программе Зеленского предусмотрены шаги, чтобы такие "народные избранники не думали, что они могут за другие мнения врываться и кому-то угрожать".

Ранее Барна напал в офисе телеканала Zik на Юраша.

На видео с камеры наблюдения видно, как Барна хватает Юраша за воротник, и начинает с ним о чем-то спорить, пока в конфликт не вмешивается охрана.

Причиной недовольства нардепа стали обвинения в адрес президента Петра Порошенко.



