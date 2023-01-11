Задержан представитель московского патриархата, призывавший к захвату Киева 11 января, 12:41 Злоумышленник также призывал к уничтожению украинцев (Фото:СБУ)

В Житомирской области задержали прислужника Спасо-Покровского женского монастыря подконтрольного РПЦ московского патриархата, поддержавшего российских оккупантов.

Об этом в среду, 11 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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С началом полномасштабного вторжения РФ злоумышленник публично поддержал захватчиков и оправдывал их военные преступления.

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Присоединившись к прокремлевскому Telegram-сообщество, он призывал россиян «уничтожать украинцев и захватить Киев».

Кроме того, представитель МП публиковал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам, особо отмечая воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

«В своих сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны. Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников», — рассказали в СБУ.

Согласно ч. 1 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), задержанному грозит до трех лет лишения свободы.