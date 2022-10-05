В разведке США считают, что представитель украинских органов власти мог дать добро на убийство Дарьи Дугиной — CNN 5 октября, 23:58 Дарья Дугина (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Американская разведка считает, что представитель украинских органов власти якобы мог дать добро на убийство Дарьи Дугиной, дочери «идеолога Путина» Александра Дугина, сообщает CNN.

Согласно проинформированным источникам телеканала, которые знакомы с результатами разведки, США заранее не знали о плане, и до сих пор неясно, кто именно дал отмашку на убийство.

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Также неясно, считает ли разведывательное сообщество США, что президент Украины Владимир Зеленский знал об этой операции или санкционировал ее.

5 октября газета The New York Times со ссылкой на неназванные официальные лица США сообщила, что за убийством Дарьи Дугиной, дочери «идеолога Путина» Александра Дугина, стоят спецслужбы Украины. Так якобы считают в американской разведке.

Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной.

В Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией». В Азове также опровергли фейк россиян.