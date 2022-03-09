Тупик. Россияне утверждают, что «не уступят» Украине ни в одном переговорном пункте

9 марта, 21:05
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Разбомбленный Мариуполь (Фото:Азов/Twitter)

Разбомбленный Мариуполь (Фото:Азов/Twitter)

РФ не собирается уступать украинской стороне ни в одном из переговорных пунктов.

Об этом сообщил член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в комментариях пропагандистскому ТАСС.

Также он отметил, что переговоры касаются военных, политических и гуманитарных вопросов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что россияне уже начинают снижать свои требования — например, с повестки дня исчезла т.н. "денацификация".

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Переговоры в Минске Война России против Украины

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