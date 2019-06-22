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Представитель президента в АРК заявил, что Крым стоит на пороге экологической катастрофы

22 июня, 22:21
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Представитель президента в АРК заявил, что Крым стоит на пороге экологической катастрофы - фото

НВ

Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин заявил, что Крым находится на грани экологической катастрофы, потому что за пять-семь лет там могут закончится запасы воды.

Об этом он заявил в эфире телеканала UATV.

По мнению Бабина, в Крыму начинается сухой период и в ближайшие годы атмосферные осадки будут уменьшаться. Поэтому воды на полуострове станет значительно меньше.

Это станет причиной остановки ряда предприятий Северного Крыма и миграции населения степной части Крыма.

Теги:   Крым

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