Представитель президента в АРК заявил, что Крым стоит на пороге экологической катастрофы 22 июня, 22:21 6715 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин заявил, что Крым находится на грани экологической катастрофы, потому что за пять-семь лет там могут закончится запасы воды.

Об этом он заявил в эфире телеканала UATV.

По мнению Бабина, в Крыму начинается сухой период и в ближайшие годы атмосферные осадки будут уменьшаться. Поэтому воды на полуострове станет значительно меньше.

Это станет причиной остановки ряда предприятий Северного Крыма и миграции населения степной части Крыма.