В Госпогранслужбе рассказали, сколько вагнеровцев уже прибыли в Беларусь 22 июля, 12:51 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

По состоянию на субботу, 22 июля, на территории Беларуси находится около пяти тысяч наемников ЧВК Вагнер.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП.

«Обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и других составляющих Сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает ей поддержку в развязанной против Украины войне», — отметил он.

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По словам Демченко, такое количество вагнеровцев для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако ВСУ должны быть готовы к любым ситуациям, в частности к недопущению провокаций на границе.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня вагнеровцы во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

Впоследствии появилась информация, что вагнеровцы в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

14 июля в ГПСУ отметили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

Утром 18 июля CNN сообщало, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону.

Позже мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь прибыла пятая колонна боевиков ЧВК Вагнера. По данным, в колонне было более 100 машин.