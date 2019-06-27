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«Избила супруга и консьержку»: главе Васильковского райсовета сообщили о подозрении

27 июня, 18:08
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ГПУ

Наталья Баласинович

Прокуратура Киева заочно объявила подозрение главе Васильковского районного совета Наталье Баласинович из-за избиения собственного мужчины и женщины-консьержа.

34-летнюю чиновницу подозревают в причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, а также хулиганстве. Подозрение направлено по месту работы и месту жительства.

О подозрении сообщено заочно, поскольку Баласинович ни разу не отреагировала на вызовы прокуратуры Киева.

Следователи установили, что женщина подозревается в нанесении своему мужу на почве ревности легких телесных повреждений, хулиганских действиях против свекрови по месту его проживания, а также в избиении женщины-консьержа этого же дома.

В 2018 году Наталья Баласинович избила консьержку в доме в Киеве, где проживает ее свекровь, поскольку та отказалась ее впускать.

В июне 2019 года на YouTube появилось видео, как председатель Васильковского райсовета в нетрезвом состоянии ругалась с сотрудницей полиции.

Осторожно! Ненормативная лексика

Наталья Баласинович — № 30 в списке партии Европейская солидарность.

Теги:   Киевская область Васильков

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