Умер председатель Всемирного Пласта Мирон Спольский

Скаутская организация Украины Пласт в пятницу, 31 октября, сообщила, что умер председатель Всемирного Пласта, украинский общественный деятель и предприниматель Мирон Спольский . Ему было 73 года.

«Светлый, мудрый и преданный Пласту человек, который своим трудом объединял пластунов по всему миру. Выражаем искренние соболезнования жене, семье и всему мировому пластовому сообществу. Сегодня вся пластовая семья в скорби…» — говорится в сообщении организации в Facebook.

Реклама

Сеть украинских ресторанов Пицца Везувио, основателем которой является Спольский, также опубликовала пост с соболезнованиями в соцсети.

«Он был не только вдохновителем и душой нашей команды, но и человеком с большим сердцем, любовью к своему делу и к каждому гостю, который заходил в нашу пиццерию. Его преданность, доброта и энергия навсегда останутся в стенах Везувио и в сердцах всех, кто имел счастье знать его лично», — сказано в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Мирон Спольский родился 14 августа 1952 года в Торонто (Канада) в семье пластуна, выдающегося общественного и политического деятеля Ярослава Спольского. В 1988 году переехал в Украину, жил в Киеве.

Спольский принадлежал к Пласту с 1959 года. Пластовал в Торонто (до 1977 года), Виннипеге (до 1992 года) и в Киеве — с 2005 года.

В Украине занимался бизнесом, в частности, владел сетью Везувио, которая первой открыла в Киеве пиццерию.